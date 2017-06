'Tegenvaller voor Ajax: 'nee' van oude bekende'

Ajax richt zijn vizier niet alleen op nieuwe gezichten. Ook voor oude bekenden heeft de club steeds vaker een plekje vrij en dat lijkt ook nu weer te gelden. Een Zwitserse krant weet te melden dat de Amsterdammers bezig zijn met het terughalen van Gabriel García de la Torre alias Gabri.



Nu trainer Peter Bosz is vertrokken bij Ajax moet de club op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. In dat kader is onder meer de naam van Marcel Keizer gevallen. Mocht hij daadwerkelijk als de oefenmeester van de hoofdmacht aan de slag gaan, dan lijkt Gabri wel eens terecht te kunnen komen bij Jong Ajax.



Er zouden volgens Le Matin al gesprekken worden gevoerd tussen Ajax en Gabri. Tussen 2006 en 2010 droeg de voormalig middenvelder als voetballer het shirt van Ajax.



Update 12:22 uur

Het lijkt er niet op dat Ajax erin gaat slagen om Gabri terug te halen naar Amsterdam. Ondanks eerdere gesprekken tussen de Spanjaard en zijn oud-werkgever, zou hij nu een voorkeur hebben voor een langer verblijf bij FC Barcelona. Dat schrijft El Mundo Deportivo althans. Het afgelopen seizoen trainde Gabri, zelf oud-middenvelder, het hoogste jeugdelftal van de Catalaanse topclub.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.