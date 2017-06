OFFICIEEL: Bayern München pikt voormalig Arsenal-pareltje op

Bayern München heeft zojuist een nieuwe transfer rond weten te maken. De Duitse kampioen heeft de gelederen versterkt met de diensten van de aanvallende middenvelder Serge Gnabry.



De jonge Duitser lag voor het oprapen nadat hij besloot gebruik te maken van een clausule in zijn contract bij Werder Bremen, waardoor hij makkelijk een transfer kon maken. Die club nam hem vorig jaar nog over van Arsenal. In Londen stond Gnabry bekend als een megatalent, maar een doorbraak wist hij niet te forceren.



Het afgelopen seizoen was hij bij Bremen, dat in de middenmoot eindigde in de Bundesliga, wél belangrijk. De beloning komt nu dus met een toptransfer voor hem. Gnabry, die ook naar TSG Hoffenheim kon, tekent voor drie seizoenen bij de Rekordmeister.





Serge Gnabry has joined Bayern München on a three-year deal. They have triggered his €8 million release clause [BILD] pic.twitter.com/Hf5V75dEym — Football 24/7 (@foetball247) 11 juni 2017

#Gnabry: "Es ist eine große Ehre, Teil des #FCBayern zu werden. Vor mir liegt eine spannende Zeit, auf die ich mich sehr freue." #MiaSanMia pic.twitter.com/0hGpM80oFk — FC Bayern München (@FCBayern) 11 juni 2017