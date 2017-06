'Feyenoord en Heerenveen akkoord, nog één stap tot transfer'

Kostas Lamprou (Willem II, transfervrij) en Benjamin van Leer (Roda JC Kerkrade) werden genoemd, maar Warner Hahn kan zomaar eens de nieuwe doelman worden van sc Heerenveen. De 24-jarige sluitpost zou voor drie jaar kunnen tekenen volgens fansite FeanOnline.



Hahn zat aan het begin van het seizoen in de lappenmand. Eenmaal fit stond Brad Jones uitstekend te keepen en was ook Kenneth Vermeer weer fit, waardoor hij nummer drie in de pikorde werd. Zij vertegenwoordigen de landskampioen ook na de zomerstop en dus is de aan Excelsior uitgeleende Hahn overbodig in De Kuip.



In het begin van komende week zou Hahn al kunnen tekenen in Heerenveen, zo gaan de geruchten. In Friesland, waar ook zijn kersverse vrouw vandaan komt, moet hij een oud-Feyenoorder opvolgen: Erwin Mulder heeft besloten om gebruik te maken van zijn transfervrije status.



Update 12:06

Sc Heerenveen en Feyenoord hebben zo goed als een akkoord bereikt. Doelman Warner Hahn gaat in dat geval voor drie seizoenen tekenen bij de Friezen, zo schrijft de Leeuwarder Courant. Enkel de medische keuring kan een transfer nog tegenhouden. In het Abe Lenstra Stadion moet Hahn een andere oud-Feyenoorder, Erwin Mulder, opvolgen. Het afgelopen seizoen werd hij nog verhuurd aan Excelsior.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.