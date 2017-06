Jahanbakhsh: AZ is zo'n geweldige club

Alireza Jahanbakhsh speelt nu al twee jaar voor AZ en in het afgelopen seizoen toonde hij zich best belangrijk voor de Alkmaarders, hoewel Calvin Stengs de positie van rechtsvoor óók erg goed invulde. Jahanbakhsh is in ieder geval blij met zijn Alkmaarse werkgever, zo vertelt hij op de site van de Aziatische voetbalbond.



De vleugelspits zegt: "In Nederland kan je als voetballer volwassen worden. De focus die er is voor spelers en de manier waarop ze werken met spelers, zeker jonge talenten, is ongelooflijk goed. Alles is er om je te helpen je dromen te verwezenlijken. Toen ik de aanbieding kreeg van NEC twijfelde ik geen moment. Ik ben gewoon gegaan en heb mij zo goed mogelijk proberen aan te passen aan het land en de cultuur."



Alireza is behoorlijk blij met AZ. "Het is zo'n goede club, ze spelen altijd in de top vier of vijf in Nederland. Voor de ontwikkeling van een jonge speler is dat geweldig." De Iraniër is niet bezig met een buitenlands avontuurtje. "Als je doelen hebt en mensen die je helpen je ambities te realiseren, maakt dat je blij."