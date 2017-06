'Geweldig nieuws voor Cristiano: niet één, maar twee'

Het lijkt er heel sterk op dat de Portugese superster van Real Madrid Cristiano Ronaldo het de aankomende tijd ongelooflijk druk gaat krijgen. Volgens de televisiezender SIC uit het vaderland van de aanvaller is Cristiano namelijk vader geworden van niet één, maar twee kinderen.



Volgens het medium zou een Amerikaanse draagmoeder op 8 juni een tweeling op de wereld hebben gezet, een jongen (Mateo) en een meisje (Eva). Cristiano Ronaldo Junior, het andere zoontje van de kersverse Champions League-winnaar, is al weer zes jaar oud. Ook hij zou gebaard zijn door een draagmoeder.





