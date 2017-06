'Barça is er als de kippen bij en biedt 100 miljoen'

Middenvelder Marco Verratti is misschien wel dé ster van het Franse Paris Saint-Germain. De Parijzenaars willen hem absoluut niet kwijtraken, maar er is wel veel interesse voor de international van het nationale elftal van Italië. En naar verluidt heeft Verratti de clubleiding in het Parc des Princes flink gechoqueerd.



De Franse krant L'Équipe schrijft dat er in de afgelopen week een gesprek gepland stond tussen Verratti en zijn zaakwaarnemer en de nieuwe technisch directeur van Paris Saint-Germain, Antero Henrique, de opvolger van Patrick Kluivert. Daarin zou Verratti aangegeven hebben dat hij Parijs achter zich wil laten. De middenvelder weet dat FC Barcelona, Juventus en Chelsea hem willen hebben en hij ziet dit als een uitgelezen kans om een megatransfer te maken.



De Italiaan heeft nog een contract tot medio 2021 in de Franse hoofdstad en dus kan Paris Saint-Germain ongelooflijk hoog in de boom gaan zitten. Dat doen de Parijzenaars ook wel volgens de bovenstaande bron, want men zou minimaal tachtig miljoen euro verlangen voor de diensten van Verratti. Het is de grote vraag of een club als Barça dit wil betalen.



Update 8.33: FC Barcelona schakelt snel

Volgens het medium Sport Mediaset laat FC Barcelona er bepaald geen gras over groeien. De technische leiding van de Catalanen zou besloten hebben dat er een bod van honderd miljoen euro uitgebracht moet worden op Verratti. Zoals hierboven vermeld wil Paris Saint-Germain zijn middenvelder niet kwijt, maar mogelijk zwichten de Parijzenaars wel voor de wensen van hun Italiaanse controleur.