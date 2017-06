'Van Dijk verdrietig na zoveelste transferklap'

Centrumverdediger Virgil van Dijk leek af te stevenen op een Nederlandse recordtransfer. De Oranje-international was in onderhandeling met Liverpool, dat hem heel erg graag wilde hebben. Na een officiële klacht haakten de Reds echter af. En Van Dijk heeft nu te maken gekregen met nog meer slecht nieuws op de transfermarkt.



Zijn tweede keuze was namelijk Manchester City. Southampton heeft zijn vraagprijs voor Van Dijk echter verhoogd naar ongeveer tachtig miljoen euro na het debacle met Liverpool en dat is zelfs de Citizens van coach Josep Guardiola te gortig. Zij hebben de Nederlander nu naar verluidt laten weten dat hij definitief niet meer in beeld is: City gaat sowieso geen bod uitbrengen.



Dat is een hard gelag voor Van Dijk, die volgens de laatste berichten ook behoorlijk verdrietig gereageerd heeft. Liverpool was zijn eerste keuze en na de klacht van Southampton greep hij al in op zijn Twitter-account door alles met betrekking tot de Saints te verwijderen. Nu zijn tweede keuze óók afgehaakt is lijkt het erop dat hij überhaupt gewoon een streep kan zetten door zijn gewenste miljoenentransfer en dito contract (200.000 euro per week).