'Koeman wil topprioriteit Klaassen snel binnenhalen'

Everton is niet van plan om Ajax-aanvoerder Davy Klaassen op te geven vanwege de toenemende belangstelling uit de topcompetities. Sterker nog: de 24-jarige middenvelder is zelfs bestempeld als topprioriteit en maakt een goede kans om snel te worden gepresenteerd.



Volgens het Britse medium The Mirror staat de Oranje-international bovenaan op het verlanglijstje van Ronald Koeman. Recentelijk sprak de manager in Helden Magazine al lyrisch over de zo productieve Klaassen: "Iemand als Davy Klaassen zet goede stappen."



Everton zou Klaassen voor circa twintig miljoen pond, zo'n 23 miljoen euro, willen overnemen van Ajax. Al binnen tien dagen zou de Premier League-club uit Liverpool de deal willen afronden. Klaassen is concreet in beeld gekomen nu de toekomst van Ross Barkley zeer onduidelijk is.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.