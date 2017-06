Traoré versterkt marktwaarde met doelpunt in eigen land

Bertrand Traoré heeft zaterdagavond zijn waarde bewezen voor de nationale ploeg van Burkina Faso. In de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup van 2019 scoorde de aanvaller tegen Angola (3-1 winst).



Aristide Bance werd evenwel de man van de avond. Na ruim twintig minuten nam hij de openingstreffer voor zijn rekening en vlak voor rust herstelde hij de voorsprong van Burkina Faso door een strafschop te verzilveren. Angola had tussendoor gelijk gemaakt via Gelson. Traoré trok de winst circa tien minuten voor tijd over de streep.



Het is nog onduidelijk waar Traoré na de zomer speelt. De aanvaller keert na een uitleenperiode bij Ajax in principe terug naar Chelsea, maar op Stamford Bridge ligt geen toekomst voor hem. Clubs als Olympique Lyon, RB Leipzig en Schalke 04 worden genoemd.



Scoreverloop:

1-0 (22') Aristide Bance

1-1 (23') Gelson

2-1 (42') Aristide Bance (strafschop)

3-1 (79') Bertrand Traoré

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.