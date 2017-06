Löw enthousiast over Younes: "Al tijdens de training"

Duitsland kan dankzij een 7-0 overwinning op San Marino in de WK-kwalificatiefase met vertrouwen toewerken naar de Confederations Cup. Amin Younes pikte en doelpunt mee en is dus een gelukkig mens.



San Marino gaf de regerend wereldkampioen weinig ruimte. Geen ideale omstandigheden dus, maar Younes genoot desondanks volop. "Het was in orde denk ik. Misschien hadden we nog meer goals moeten maken. Het kan nog wel beter", zo vertrouwde hij het Duitse RTL toe.



Younes kijkt met vertrouwen uit naar het zomerse toernooi. "We hebben nog niet veel met elkaar samengespeeld, maar je kunt zien dat we veel kwaliteit hebben. Wat ons doel is op dat toernooi? We willen de eer van de wereldkampioen zo goed mogelijk verdedigen. Verder bekijken we het per wedstrijd."



Löw

Bondscoach Joachim Löw was content met het spel van de Ajax-aanvaller, die hij roemde om zijn lef. "Vandaag had hij het niet eenvoudig, omdat San Marino met tien man achter de bal stond. Er was nauwelijks ruimte. Al tijdens de training zag ik een paar acties die we afgelopen seizoen van hem ook bij Ajax zagen."