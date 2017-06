'Opvallende wending: Zlatan kan ook hereniging realiseren'

Zlatan Ibrahimovic keert in principe niet terug bij Manchester United. In LA Galaxy zou de oud-Ajacied al een nieuwe club hebben gevonden, maar Zenit Sint-Petersburg zou ook in de race zijn.



Volgens MercatoRetweettato werd Ibrahimovic op Instagram gevolgd door Zenit nadat de berichtgeving uit Manchester bekend werd. Er werd snel ook een foto over de Zweed gepost, maar deze werd in rap tempo ook alweer verwijderd. De vraag luidt of de Russen vooruitliepen op de feiten of het een flauwe grap betrof.



Feit is wel dat Ibrahimovic in de periode 2006-2008 bij Internazionale onder Roberto Mancini werkte. Die samenwerking leverde twee opeenvolgende landstitels op. Sinds kort is de oefenmeester aan de slag in Sint-Petersburg, waar ook Wesley Sneijder is geopperd als mogelijke versterking.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.