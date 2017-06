Lens kan geïnteresseerde club schrappen als optie

Jeremain Lens kan één geïnteresseerde club van de lijst schrappen. De Turkse kampioen Besiktas heeft besloten om de poging te staken, zo laat voorzitter Fikret Orman weten.



"Lens is niet een speler die wij per se willen hebben", zo laat de bestuurder optekenen in de Turkse media. "We hebben Quaresma, Babel en Gökhan Töre al op de flanken. (...) Het heeft een beetje tijd nodig. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Wij gaan geen speler extra halen omdat hij bij Fenerbahçe heeft gespeeld."



Officieel is Lens nog eigendom van Sunderland, maar zijn broodheer is gedegradeerd uit de Premier League en wil hem graag verkopen. Fenerbahçe wil hem na de huurperiode behouden en is in stadsgenoot Besiktas nu een concurrent kwijt. Ook Feyenoord zou zijn naam hebben genoteerd, al lijkt dat niet concreet op dit moment.