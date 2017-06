'Gewilde Morata dropt enorme hint over toekomst'

Álvaro Morata is één van de spelers waarover veel te doen is dezer dagen. De spits kwam bij Real Madrid dit seizoen weinig aan de bak en een transfer werd al meermaals ter sprake gebracht. Op sociale media heeft de speler de transfergeruchten opnieuw aangewakkerd.



Morata heeft namelijk een belangrijke wijziging aangebracht aan zijn biografie. Tot voor kort stond er te lezen dat hij een speler van Real Madrid is, nu niet meer. Deze actie kan gezien worden als een bevestiging van een vertrek uit de Spaanse hoofdstad.



Een club die meerdere malen genoemd werd, is Manchester United. Daar zou Morata komen te spelen onder José Mourinho, de coach die hem ten tijde van zijn periode bij Real Madrid nog in de hoofdmacht zette. Ook het Italiaanse AC Milan is in de race.





Morata removed Real Madrid from his Bio. Its happening.. pic.twitter.com/GPFrs8TZn3 — Nitish Pathak (@beingRedDevil07) 10 juni 2017