Jan Smit is in tegenstelling tot een aantal oud-collega's niet van plan om zich nog te bemoeien met de opvolgers. De afzwaaiend voorzitter van Heracles Almelo legt zijn werkzaamheden daadwerkelijk neer.



"Ik ga me niet meer met Heracles bemoeien. Echt niet", stelt Smit in gesprek met het NRC. "Ja, Riemer zei dat ook toen hij vertrok bij Heerenveen. Maar ik ga dat écht niet doen. De volgende generatie is aan zet. Als ze me bellen straks, ga ik geen stommetje spelen. Maar als ze er dan niks mee doen, vind ik het prima."



Smit voorziet in dat opzicht geen problemen. "Dat is het verschil met Riemer. Die dacht dat als hij een advies gaf het een opdracht was. Ik ben wel benaderd voor een boek, maar ik zei: wat heb ik nou te melden? Nee hoor, 1 juli is het afgelopen."



De bestuurder laat zich natuurlijk nog wel zien. "Ik krijg nog negentien jaar lang twee plaatsen op de viptribune, dat hebben we zo afgesproken in het bestuur."