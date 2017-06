Younes scoort voor Duitsland, Pool Lewandowski op dreef

Duitsland heeft zaterdagavond duidelijke cijfers neergezet in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino. In Neurenberg werd mede dankzij Ajax-aanvaller Amin Younes met 7-0 gewonnen.



Younes begon in de basis bij de regerend wereldkampioen en vervulde een belangrijke rol. Na een half uur leverde de buitenspeler een assist bij de 3-0 van Sandro Wagner en niet veel later mocht hij zelf de vierde treffer van de avond noteren.



Julian Draxler en Wagner hadden de manschappen van bondscoach Joachim Löw al naar een 2-0 voorsprong geschoten. De fiere koploper van Groep C liep na rust uit naar grotere cijfers door toedoen van Shkodran Mustafi, Julian Brandt en wéér Wagner. In dezelfde groep hielden Noorwegen en Tsjechië elkaar op 1-1.







Lewandowski op schot

In Groep B wist ook Polen een belangrijke stap te zetten op weg naar het WK in Rusland. Roemenië werd met 3-1 verslagen en dat is hoogstpersoonlijk te danken aan Robert Lewandowski, die een hattrick voor zijn rekening nam. Montenegro won met 4-1 van Armenië.



Overige uitslag:

Litouwen - Slowakije 1-2 (Groep F)