'Feyenoord krijgt concurrentie van PSV om John'

Ola John komt in aanmerking voor een terugkeer naar Feyenoord. De 25-jarige buitenspeler staat volgens de Spaanse sportkrant Marca op het verlanglijstje van de Rotterdammers en Deportivo de La Coruña.



John werd het afgelopen seizoen al verhuurd aan de Spaanse club. Officieel is de buitenspeler nog eigendom van Benfica, waar zijn verbintenis medio 2019 afloopt. Eerder werd hij al zonder al te veel succes uitgeleend aan Hamburger SV, Reading en Wolverhampton Wanderers.



De aanvaller kwam in de periode 2010-2012 uit voor FC Twente, nadat hij de jeugdopleiding in Enschede had doorlopen. Via de Tukkers verdiende hij een overstap naar de Portugese topclub. Ook wist hij een plek in het Nederlands elftal te veroveren, maar die rol bleef beperkt tot één interland.



Update 23:02 uur

Volgens FOX Sports staat John open voor een terugkeer naar Nederland, maar het is niet zeker of Feyenoord de grootste kans maakt. Volgens de betaalzender zou ook PSV hebben geïnformeerd naar de buitenspeler van Benfica.