Dolberg breekt de ban: "De eerste van vele treffers"

Kasper Dolberg heeft na een succesvol seizoen bij Ajax nu ook zijn visitekaartje afgegeven bij Denemarken. In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan (1-3) pikte de spits zijn eerste doelpunt als A-international mee.



Net als Feyenoorder Nicolai Jörgensen kwam de Ajacied op het scoreformulier te staan. "Dit is een goal die me lang bijblijft", vertelde Dolberg aan BT Sport. "Hopelijk is het de eerste van vele treffers voor het nationale team. Dit voelt goed. Het lijkt op het moment dat ik voor het eerst voor Ajax scoorde, dat was ook geweldig."



Dolberg mocht zo'n twintig minuten invallen en stelde de overwinning in die fase veilig. "We moeten beter spelen dan dit, maar de winst is het belangrijkste", zo concludeerde de spits, die na een mooi doch lang jaar eindelijk op vakantie mag. "Ik kijk er naar uit om even thuis te zijn en niets te doen."