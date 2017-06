Bayern-speler dankt Duitse WK-titel aan Guardiola

Thiago Alcántara is lyrisch over zijn oud-trainer Pep Guardiola, die Bayern München vorig jaar zomer verruilde voor Manchester City. Volgens de spelmaker is zijn invloed op het Duitse voetbal enorm geweest.



"Pep heeft meer nadruk gelegd op balbezit en het controleren van de wedstrijd", aldus de Spanjaard in gesprek met Marca. Het resultaat mocht er zijn: drie landstitels, twee bekers, de Europese Supercup én het WK voor clubteams. Maar bovenal ging Bayern op een nieuwe manier voetballen.



"De Bundesliga is altijd een competitie geweest van kracht, snelheid en doelpunten", aldus Thiago, die ook een verleden heeft bij FC Barcelona. "Hij heeft het concept van het Duitse voetbal in het algemeen veranderd en ze hebben harmonie gevonden waardoor ze wereldkampioen zijn geworden."