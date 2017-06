Oud-Ajacied kritisch op Belgen: "Stel dat Ronaldo..."

België heeft op bezoek bij Estland geen punten gemorst, maar de 0-2 overwinning in deze WK-kwalificatiewedstrijd imponeert ook niet. Oud-Ajacied Wesley Sonck is kritisch op de 'Rode Duivels'.



"De Bruyne was een van de weinigen die zich druk maakte. De rest dacht: 'Het is al goed jongen, straks is het vakantie'", stelt Sonck in gesprek met Sporza. "Dat hebben wij te weinig: spelers die willen winnen en die willen scoren tegen zo'n tegenstander. Er was te weinig infiltratie."



De analist neemt een voorbeeld. "Lukaku die niet meeloopt en ook nog van buiten de box zijn hand opsteekt. (…) Stel dat Ronaldo daar zou staan. Die heeft alles al gewonnen, maar wil nog altijd in elke wedstrijd scoren. Die mentaliteit hebben wij niet en dat heb je nodig in zulke wedstrijden. Ik denk wel dat we mogen zeggen dat het iets meer mag zijn. Deze groep heeft zo veel talent en mogelijkheden."