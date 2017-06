Matchfiixing komt naar Nederland: "Hele gevaarlijke cocktail"

KNVB-directeur Gijs de Jong hoopt op politieke maatregelen om matchfixing aan te pakken. Volgens het Nationaal Dreigingsbeeld 2017, een politierapport over georganiseerde misdaad, neemt dit fenomeen de komende vier jaar toe in ons land.



"Een speciaal wetsartikel over matchfixing moet tot zwaardere straffen leiden", stelt De Jong tegenover de NOS. "We zien bij matchfixing dat er hoge winsten zijn en de pakkans laag is, net als de straffen. Dat is een hele gevaarlijke cocktail, die zeer aantrekkelijk is voor criminelen."



Op dit moment ontbreekt een dergelijke wet vanwege andere wetgeving. "Een apart wetsartikel zorgt ervoor dat je altijd kunt vervolgen. Dat heeft een afschrikkende werking op sporters en matchfixers", aldus De Jong, die de internationale autoriteiten en een gespecialiseerd rechercheteam onderzoek wil laten uitvoeren.



De focus richt zich hierbij zeker niet (alleen) op de hoogste divisies. Monitoren van andere competities is ook nodig. "Zeker in de Tweede Divisie, dat is een interessante competitie omdat die nog wel eens op afwijkende tijden wordt gespeeld."