Van der Vaart kijkt naar Oranje: "Het is eigenlijk bizar"

Rafael van der Vaart is zeer verrast door de terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach van Oranje. Zoals vele landgenoten had ook de 34-jarige middenvelder van FC Midtjylland die ontwikkeling niet meer verwacht.



"Het is eigenlijk bizar, natuurlijk. Een paar maanden geleden was-ie assistent en een paar maanden later is-ie weer hoofdverantwoordelijk", vertelt Van der Vaart voor de camera van het Ziggo Sport-programma Peptalk. Zelf noemt hij die situatie 'gek'.



Toch blijft de geroutineerde middenvelder positief over de toekomst van Oranje onder Advocaat. "Ik denk wel dat hij het goed gaat doen. Ik heb natuurlijk met hem gewerkt... Het is iemand die op je flikker zit, om het zo maar te zeggen. Dat heeft deze groep wel nodig."