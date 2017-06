Eto'o looft Ajacied Onana: "Een geweldige keeper"

André Onana heeft zaterdag moeten toekijken hoe Kameroen een overwinning boekte op Marokko. De bondscoach coach voor Fabrice Ondoa, maar Samuel Eto'o ziet het absoluut ook zitten in de Ajax-doelman.



"Ik heb ze allebei verteld dat ik ze twee geweldige keepers vind", vertelt Eto'o aan Cameroonweb. "Jullie hebben twee compleet verschillende stijlen en kunnen daarom veel van elkaar leren. Jullie hebben geluk met elkaar en moeten de competitie op een gezonde manier benaderen."



De oud-topspits vervolgt met advies: "Zorg ervoor dat je door de competitie juist een stapje verder gaat. Als het Fabrice is die speelt, moet André hem ondersteunen en vice versa. Dat is hoe ik het wil zien en ik wil geen problemen zien. Dat is hoe het moet gaan."