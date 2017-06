Schitterend nieuws voor Ajacied Younes

Het was al geweldig voor Amin Younes dat bondscoach Joachim Löw hem had opgenomen in de selectie van het Duitse elftal, daar komt nu nog bovenop dat de Ajacied vanavond in de basis mag starten.



De aftrap is om 20:45 uur, tegen San Marino. Veel sterren krijgen rust, en dus was er een plekje vrij voor Younes op de flank. Hij is de eerste Eredivisie-speler die uit mag komen voor het Duitse elftal. Julian Draxler is de aanvoerder bij de Mannschaft.