'PSG start transferoorlog met Real Madrid om tienersensatie'

Het seizoen is nog maar net afgelopen, maar de topclubs roeren zich wel al stevig op de transfermarkt. Zo legde Real Madrid al de 16-jarige Vinicius Junior vast voor een onwaarschijnlijke 45 miljoen euro, maar het zou nog op enkele tienersensaties azen.



Kylian Mbappé natuurlijk, maar ook Gianluigi Donnarumma zou op het verlanglijstje van de Koninklijke staan. Een transfer zou niet eens zo onwaarschijnlijk zijn, want de 18-jarige keeper is in 2018 einde contract bij AC Milan en tekende voorlopig nog niet bij.



Maar mogelijk wordt Real de loef afgestoken door PSG. Volgens Il Gornale zakt nieuwbakken technisch directeur Antero Henrique maandag af naar Milaan met een bod van 40 miljoen euro onder de arm. Toch hoeft de Champions League-winnaar niet te wanhopen, want FOX Sports weet dat Donnarumma zelf zijn zinnen op een transfer naar Madrid gezet heeft.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.