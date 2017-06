'Deze club gaat spoedig bod uitbrengen op Vermaelen'

Thomas Vermaelen kende bij AS Roma opnieuw een ontgoochelend seizoen. Hij begon er als basisspeler, maar raakte opnieuw geblesseerd en kon daarna zijn basisplaats nooit meer heroveren.



Zijn aankoopoptie werd dan ook niet gelicht, waardoor Vermaelen terugkeert naar FC Barcelona. Ook daar heeft hij geen toekomst meer, waardoor de oud-Ajacied dus op zoek moet naar een nieuwe club. Mogelijk komt er uit Turkije een oplossing.



Enkele dagen verschenen berichten dat Besiktas interesse zou hebben in Vermaelen. Volgens Sportyou zal de Turkse kampioen ook snel een bod uitbrengen op onze landgenoot. Ze zouden 5 miljoen euro veil hebben voor zijn komst. In 2014 betaalde Barcelona nog 19 miljoen euro aan Arsenal, maar sindsdien kwam hij nauwelijks nog aan spelen toe met amper 20 competitiematchen in drie seizoenen.





Thomas Vermaelen (31) is close to signing for Besiktas. The Turkish club wants to sign the defender on a loan with an option to buy. [SPORT]