VIDEO'S: Feyenoorder Jorgensen mist enorme kans, scoort later wél

Denemarken speelt vanavond tegen Kazachstan in de strijd om een WK-ticket. Nicolai Jorgensen krijgt in de spits de voorkeur boven Kasper Dolberg, en even leek dat misschien wel een foute keuze. De Feyenoorder miste namelijk al snel een enorme kans.



Gelukkig voor hem was het snel daarna wél raak. En een knappe goal is het ook! Later bracht Christian Eriksen middels een penalty de stand ook nog op 0-2.





Dat is beter...1-0 Denemarken pic.twitter.com/HSI501lTKV — Plevla (@Plevla1985) 10 juni 2017