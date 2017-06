SN Exclusief: Verrassende move van PSV'er Locadia

Het voetbalseizoen zit er inmiddels al een tijdje op, maar toch haalde Jurgen Locadia in de afgelopen week plots het nieuws. De aanvaller van PSV bracht namelijk zijn eerste twee nummers uit. Locadia produceerde twee housemuziek-tracks, genaamd Take Off en Epok.



Door: Benjamin Hagen



"Ik ben al wel twee jaar bezig met muziek maken, maar ik heb er nooit echt aan gedacht om het ook uit te brengen. Ik zag er nog niet echt een reden voor om het echt op te pakken. Maar nu dacht ik: waarom niet?", vertelt Locadia aan SoccerNews.nl.



En derhalve verscheen deze week dus plots de naam van Locadia op de afspeellijsten in Spotify. Daar is de goalgetter natuurlijk erg trots op. "Het eerste gedeelte, de basis, heb ik zelf gemaakt. Daarna, toen ik wat vast kwam te zitten, heb ik hulp gekregen van twee goede collega’s uit Eindhoven en hebben we samen de tracks afgemaakt."



En het resultaat mag er zeker wezen. "De reacties zijn tot nu toe eigenlijk alleen maar heel positief, daar ben ik heel blij mee. Ik heb geloof ik nog geen één negatieve reactie gehad."







"Zelf luisterde ik eigenlijk nooit echt house, ik hou toch meer van R&B en Hiphop. Ik heb ook wel eens geprobeerd om hiphop te maken, maar dat is echt heel moeilijk. Al komt er bij het maken van housemuziek misschien wel nóg meer kijken, zoals het maken van de perfecte bass-drop."



"Muziek is voor mij altijd belangrijk geweest, vooral tijdens mijn lange blessure. Je kunt weinig doen, ik kon niet vaak trainen bij PSV dus zat dan veel in het krachthonk of thuis op de bank. Dat was heel erg moeilijk en zwaar, maar muziek maakte het wel wat aangenamer."







"Of ik in de toekomst ook op festivals zou willen staan? Daar heb ik nog niet echt over nagedacht, het zal er vooral aan liggen of mijn eerste twee tracks aanslaan. Maar het lijkt me wel heel gaaf. Een hele andere kick dan op het voetbalveld in een stadion."



Toch hoeft Locadia niet lang te twijfelen over de vraag of hij liever topscorer van de Eredivisie wordt, of dat hij een enorme doorbraak maakt in de muziekwereld: "Dan ga ik sowieso voor de topscorerstitel. Voetbal blijft wel mijn nummer één."









Y'all better be ready for take off. Check out the snippet of my first single coming June 6th! 🔥🎧 #TakeOff #NardoMusic pic.twitter.com/K1j0FX5hak — Jürgen Locadia (@locadiaofficial) 1 juni 2017

Wouw wat een gaaf nummer take off Jurgen Locadia. — Kivo van den Heuvel (@DenKivo) 6 juni 2017

Hoor nu pas die track van Locadia maar die klinkt echt enorm goed zeg! Lekkere plaat! #takeoff #spuitelf — Thijs (@thijskeeper) 8 juni 2017

De twee singles van Locadia op Spotify zijnte vinden.