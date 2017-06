'Shirt van Barça aan in Saudi-Arabië? Megaboete van 135.000 euro'

FC Barcelona is natuurlijk over de hele wereld razend populair. Overal op straat, behalve in Madrid misschien, zijn wel shirtjes van de club te spotten.



Maar niet langer in Saudi-Arabië. Althans, dat is de bedoeling van de regering aldaar. Volgens Sky Italia hangt er nu een boete van maar liefst 135.000 euro boven je hoofd als je 'betrapt' wordt met een Barça-shirt aan in het land. Er kan ook nog een celstraf van maximaal vijftien jaar bij komen.



Dat is het gevolg van de ruzie tussen Saudi-Arabië en Qatar. Op het shirt van de Catalanen prijkt al vier jaar lang Qatar Airways, dat geboycot wordt. Hetzelfde geldt ook voor Bahrein, Egypte, Jemen en de Verenigde Arabische Emiraten: zij verwijten allen Qatar van 'banden met terroristische organisaties'.



Na de zomer staat Qatar Airways overigens niet meer op het rood-blauwe tricot. Die plek is nu ingenomen door het Japanse Rakuten.





Saudi Arabia announced that wearing #Barcelona shirt can be punishable for 15 years in jail due to conflict with Qatar. — mephobia (@mephobia8) 10 juni 2017

Saudi Arabia 🇸🇦 has completely banned the Barcelona kit(s), if caught wearing a jersey you could face up to 15 years in prison...... pic.twitter.com/uGM0zp2AQo — 🦉 (@TheBarcaDecree) 10 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.