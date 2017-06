'Opmerkelijke terugkeer naar Spanje voor oud-Ajacied Bojan'

Hij stond lang te boeken als misschien wel het grootste talent van het moment bij FC Barcelona, maar uiteindelijk is de carrière van Bojan Krkic tot dusver toch flink tegengevallen.



De kleine dribbelkont staat onder contract bij Stoke City, maar daar lijkt deze zomer een einde aan te komen. Het afgelopen halve seizoen werd Bojan al verhuurd aan FSV Mainz 05, dat ter nauwer nood ontsnapte aan degradatie uit de Bundesliga, nu zou hij op permanente basis terugkeren naar geboorteland Spanje.



Volgens Catalunya Radio wil promovendus Girona FC hem namelijk terughalen naar de regio waar hij zijn jeugd ook al doorbracht (bij Barça). Bij Mainz kwam Bojan het afgelopen halve jaar tot 11 optredens (één doelpunt).





Bojan is said to open to a return to Catalonia which could help Girona's chances of bringing the forward back to Spain #GironaFC #SCFC pic.twitter.com/luhB0iiyhX