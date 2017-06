Utrecht-back: "Kluivert belde me twee jaar geleden"

Giovanni Troupée speelde zijn jeugdinterlands voor Nederland, maar mag ook nog uitkomen voor Curaçao. Voor zijn moederland kan de rechtsback van FC Utrecht al relatief snel aan de bak. Toch wil hij op korte termijn nog geen beslissing nemen.



"Patrick Kluivert (toenmalig bondscoach, red.) belde me twee jaar geleden", vertelt Troupée in ELF Voetbal. "Ik vond het toen nog te vroeg om te beslissen. Onlangs belde weer een vertegenwoordiger van de bond. Ik richt me nu op Nederland."



Troupée sluit nog geen deuren. "Als ik een keuze voor Curaçao zou maken, is die definitief. Dan kan ik niet meer terug. Mocht ik de komende jaren niet meer worden uitgenodigd voor Oranje, dan is Curaçao altijd een optie."