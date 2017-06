Smit ageert: "Is dat duurzaam? De groeten"

Jan Smit hekelt de aanhoudende discussie in het Nederlandse voetbal aangaande kunstgras. De vertrekkend voorzitter van Heracles Almelo vindt veel van de aangehaalde argumenten pover.



"Het zou zaalvoetbal zijn geworden. Nou, allemaal onzin", stelt Smit in het NRC. "Het is wetenschappelijk aangetoond dat het spelletje nog geen twee procent anders is met kunstgras. Het is allemaal een gevoelskwestie. Je kunt ook zeggen dat het voor heel veel clubs de redding is geweest, als je het over mijn nalatenschap wil hebben."



Zo wijst Smit erop dat de jeugd na afloop van wedstrijden op het veld mag. "Daar heeft de pers natuurlijk weinig aandacht voor." De bestuurder vervolgt: "Bij andere clubs branden de hele week vijftig lampen om dat gras goed te houden. Is dat duurzaam? De groeten."



Volgens Smit is het vooral belangrijk om de situatie te accepteren. "In Amerika voetballen ze op kunstgras, in Denemarken, Rusland. Topcompetities niet nee. Daar liggen die velden maar te liggen. Eens in de veertien dagen een wedstrijd, is dat maatschappelijk verantwoord? Het voetbal wordt er niet anders van. Er is geen modder meer, maar je mouwen opstropen kan nog steeds."