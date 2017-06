Na Eljero Elia worden ook Rick Karsdorp en Tonny Vilhena nadrukkelijk gelinkt aan een buitenlandse transfer. Verschillende media brengen daarbij ook bedragen naar buiten, maar clubwatcher Mikos Gouka kan daar vrij weinig mee.



Volgens buitenlandse media zou Feyenoord zo'n achttien miljoen euro willen ontvangen voor Karsdorp, waar Vilhena voor tien miljoen in de markt zou zijn. Gouka noemt die berichtgeving onzinnig. "Feyenoord hanteert nooit een vraagprijs", aldus de journalist van het Algemeen Dagblad op Twitter.



Gouka weerspreekt ook dat Feyenoord deze week onderhandelde over een vertrek Karsdorp, die met name uit de Italiaanse Serie A belangstelling zou hebben gewekt. De rechtsback verlengde onlangs nog zijn contract bij de landskampioen en zal alleen voor 'de absolute hoofdprijs' alsnog worden verkocht.