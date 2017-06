Stevige krritiek op Bosz: "Wees dan ook een vent"

Valentijn Driessen heeft stevige kritiek geuit aan het adres van Peter Bosz en diens assistent Hendrie Krüzen. Volgens de journalist van De Telegraaf hebben zij een spelletje gespeeld om Ajax te verlaten voor Borussia Dortmund.



"Ten eerste hebben ze de ijzige sfeer gebruikt als excuus om te vertrekken", vertelde Driessen in gesprek met RTV Noord-Holland. "Wat ik ook niet netjes vind is de trap na die Bosz en Krüzen hebben uitgedeeld. Wat me ook opviel is dat Bosz bij zijn presentatie bij Dortmund niet op de situatie in wilde gaan."



"Wees dan ook een vent en zeg dat je een geweldige aanbieding kreeg. Iedereen weet dat je vijf keer zoveel gaat verdienen", aldus Driessen, die claimt dat Bosz de media manipuleerde. "Bosz heeft de regie gevoerd over wat er in de kranten zou komen. Alle verhalen komen uit het kamp-Bosz."



Driessen legt uit: "Spijkerman zou coördinator worden van Jong Ajax. Het werd tijd dat we dit in de kranten gingen zetten, maar toen ging Bosz zelf al weg. Daar hebben we in de krant te weinig mee gedaan. Als je het Bosz vroeg, werd het ontkend. Hij beschermde zijn staf."