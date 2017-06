'Kans op Eredivisie-transfer Serero nog een stuk groter'

Middenvelder Thulani Serero staat nu al lang onder contract bij Ajax, maar een paar seizoenen geleden is hij naar het tweede (of zelfs derde, vierde of vijfde) plan verdwenen op De Toekomst. Nu loopt zijn contract in de Johan Cruijff ArenA af en kan hij dus transfervrij overstappen. Vitesse is geïnteresseerd.



De Telegraaf schrijft op vrijdag: "Vitesse doet een poging om Thulani Serero (27) transfervrij in te lijven. Maar de Arnhemmers hebben geduchte concurrentie van Deportivo La Coruña, dat reeds een eerste gesprek met de ex-Ajacied voerde. De Zuid-Afrikaan kwam afgelopen seizoen niet meer in de plannen van Ajax voor, hield zijn conditie op peil bij Jong Ajax en speelde een enkele keer mee met het elftal van Marcel Keizer en John Heitinga. Hoewel Deportivo een veel hoger salaris kan bieden dan Vitesse, zijn de Arnhemmers niet bij voorbaat kansloos. Serero voelt zich thuis in Nederland en zei op gevoel te kiezen."



Een tijdje geleden werd Serero nog aan Roda JC gelinkt, maar toen liet hij toch weten dat hij niet zoveel voelde voor een transfer richting Kerkrade. Mogelijk vindt hij Vitesse een betere optie.



Update 14:54 uur

Dat Thulani Serero deze zomer bij Ajax vertrekt, staat al vast. De vraag is alleen nog waarheen. De Telegraaf noemde zoals gezegd Vitesse, maar er zou Spaanse concurrentie zijn van Deportivo La Coruna. Dat blijkt echter onzin.



Het Spaanse medium El Desmarque reageert namelijk: "Depor heeft al genoeg middenvelders. Ze zullen alleen nog iemand halen van 'grotere naam'." Derhalve lijkt de weg naar Vitesse nu dus echt open te liggen voor de grillige Zuid-Afrikaan.





Vitesse heeft hun peilen gericht op oud Ajax middenvelder Thulani Serero. Vitesse heeft wel concurrentie van Deportivo La Coruña. pic.twitter.com/FHHTI6y93O — Transfermarkt (@Transfermarkt4) 9 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.