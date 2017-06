Ajax-reserve neigt naar vertrek: 'Ik was woest..'

Over zijn potentie zijn er weinig twijfels, maar toch blijft het zeer de vraag of Vaclav Cerny wel door zal gaan breken bij Ajax. De Tsjech hikt er al lang tegen aan, maar wist de stap nog niet te zeggen.



Het afgelopen seizoen kwam hij dan ook steeds minder aan bod. En daar baalt hij logischerwijs van, al wil Cerny niet natrappen richting de vertrokken trainer Peter Bosz. "Ik heb geen conflicten gehad met Peter Bosz, maar nu hij weg is ga ik niet over hem praten. Zeker niet op een slechte manier. Ik kan de situatie nu objectiever inschatten. Op een bepaald punt was ik woest en wist ik niet wat ik moest doen, ik was heel erg boos. Maar die periode ligt nu achter me", wordt de flankspeler geciteerd door Deníksport.



Over zijn toekomst is Cerny erg duidelijk. "Het liefst wil ik bij Ajax blijven en daar de beste speler worden. Ik wil iedere week voor Ajax spelen en twintig goals per seizoen maken. Dat wil ik nog altijd heel graag. Ik ken iedereen en het zou stom zijn om te zeggen dat ik weg wil, maar voetbal draait om de speler die probeert te vinden wat het beste voor hem is. Manieren vinden om beter te worden. Loyaal zijn aan een club is prachtig, maar is onmogelijk als je helemaal niet kan spelen. Maar natuurlijk zou het fantastisch zijn om de komende drie jaar voor Ajax te spelen."