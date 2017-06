Foto bewijst: 'AS Monaco kaapt speler weg bij treurend Ajax'

Ajax verloor in de afgelopen jaren natuurlijk al wel vaker een toptalent aan een Europese grootmacht. Vorige winter nog kaapte AS Monaco bijvoorbeeld Francesco Antonucci weg uit Amsterdam.



De Fransen zouden nu precies hetzelfde gaan doen met een andere speler: de website van journalist Gianluca di Marzio schrijft namelijk dat Anderson Lopez de route van Antonucci ook gaat bewandelen. De aanvaller zou voor vijf jaar gaan tekenen in het Prinsendom. Di Marzio beschikt al over een foto van Lopez, die poseert voor het logo van de Franse kampioenenploeg.



Lopez, geboren in 1999, wordt direct door Monaco verhuurd aan de Belgische satellietclub Cercle Brugge.





Anderson Lopez has signed his 5 year contract with AS Monaco. Will immediately be loaned out to satellite club Cercle Brugge in Belgium. pic.twitter.com/sPvJ4ciKR9 — Ajax Youth Academy (@godenzonen_) 10 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.