WTF! Andorra wint met zeer opvallende statistieken

Oranje deed gisteren wat het moest doen: namelijk winnen. Dat kan niet gezegd worden van Hongarije. Zij gingen verrassend onderuit tegen het kleine Andorra. De statistieken van die match zijn wel zeer opvallend.



Andorra kon maar 44 afgeronde passes verzamelen over heel de wedstrijd. Hongarije domineerde de match duidelijk met 70% balbezit en 339 aangekomen passes. Toch ging Andorra lopen met de overwinning.



Andorra is nu al 3 wedstrijden op rij ongeslagen. Eerder ging San Marino voor de bijl in een oefenduel en bleef Andorra steken op een 0-0 gelijkspel tegen de Faeröer Eilanden. De match tegen Hongarije is nog maar de tweede kwalificatiewedstrijd ooit die Andorra winnend afsloot.





Andorra: How to win with just 44 passes completed pic.twitter.com/XGW80OzqjZ — Alecs Stam (@AlecsStam) 9 juni 2017