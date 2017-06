OFFICIEEL: Real zet belangrijke pion op straat, 'Raúl opvolger'

Er zijn een aantal veranderingen op til bij Real Madrid. Victor Fernandez was er de afgelopen twee jaar verantwoordelijk voor de jeugdopleiding, maar hij wordt bedankt voor bewezen diensten.



De voormalige trainer van AA Gent en FC Porto zou volgens Spaanse media ontslagen worden, omdat er wat problemen zijn met enkele leden binnen de club. Bovendien was de club niet helemaal tevreden over zijn werk.



Fernandez wordt nog voor het einde van deze maand ontslagen en de kans zou zeer groot zijn dat clublegende Raul zijn plaats zal innemen. De voormalige aanvaller van Real Madrid zal eerst in de jeugdafdeling gestald worden om zo nadien door te groeien binnen de club.