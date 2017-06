Krüzen doet boekje open over problemen bij Ajax

Peter Bosz en zijn assistent Hendrie Krüzen staan in het aankomende seizoen voor de groep bij Borussia Dortmund en dus niet meer bij Ajax. Problemen in de staf op De Toekomst en in de Johan Cruijff ArenA leidden tot de transfer van de twee naar Duitsland, zo geeft Krüzen ook toe in gesprek met TC/Tubantia.



De trainer geeft aan: "We hebben er alles aan gedaan om het niet uit te laten lekken, maar het boterde het hele seizoen niet in de technische staf van Ajax." Krüzen kreeg veel reacties van Ajacieden nadat het nieuws bekend werd. "Spelers appten ons, ze vinden het jammer dat we gaan, wij zelf ook."



Borussia Dortmund handelde heel erg snel. "Ze lieten er geen gras over groeien, het was snel geregeld. We kregen meteen een rondleiding. We liepen langs de perszaal, het zat er bommetje vol. De mensen waren hartelijk en met de top van de club klikte het meteen. Peter en ik zijn open en direct, we willen samenwerken. Ik heb dat bij Heracles geleerd. Ik merkte dat ze dat prettig vinden, die openheid was er met de vorige trainer (Thomas Tuchel, red.) een stuk minder, begreep ik."