TRANSFERUURTJE: Amrabat, Karsdorp, Zivkovic, Douglas en Morata

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Waar het bij Ajax een soort van alarmfase één is na het vertrek van coach Peter Bosz naar Borussia Dortmund, is het bij Feyenoord nog relatief stil. Technisch directeur Martin van Geel schotelde spelers als Rick Karsdorp en Tonny Vilhena nieuwe contracten voor én bracht een bod uit op middenvelder Sofyan Amrabat. FC Utrecht heeft deze aanbieding echter afgewezen. Het Algemeen Dagblad schrijft: "Feyenoord wil de 20-jarige middenvelder uit Huizen heel graag toevoegen aan de selectie omdat in het kampioensseizoen duidelijk is gebleken dat Marko Vejinovic en Renato Tapia niet de spelers zijn die de steunpilaren Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi kunnen vervangen. In de Kuip weten ze dat Amrabat, ondanks belangstelling van clubs uit gerenommeerde competities, maar één ding wil: naar Feyenoord. Het openingsbod van Van Geel, naar verluidt rond de twee miljoen euro, komt niet in de buurt van het bedrag dat eigenaar Frans van Seumeren en manager Jordy Zuidam voor ogen hebben."





Het begint er dan toch op te lijken dat de Eredivisie-landskampioen Feyenoord te maken gaat krijgen met een belangrijke uitgaande transfer. Volgens het medium La Gazzetta dello Sport, dat doorgaans zeer betrouwbaar te noemen is, zijn Internazionale en de Rotterdammers namelijk dicht bij een akkoord. De traditionele Serie A-topclub werd nog niet zo heel lang geleden overgenomen door vermogende Chinezen en heeft als gevolg daarvan een flink transferbudget tot zijn beschikking. De technische leiding van de Italianen zou al een tijdje in onderhandeling zijn met Feyenoord over de overstap van Rick Karsdorp, Men zou elkaar bijna gevonden hebben in een transfersom van achttien miljoen euro, met daarbovenop nog een aantal bonussen. Volgens de roze sportkrant wordt de Feyenoorder de eerste aankoop van Luciano Spalletti, de nieuwe oefenmeester van Inter.



Centrumverdediger Douglas deed het in zijn tijd in de Eredivisie bij FC Twente altijd erg goed en liet zich op een gegeven moment zelfs naturaliseren tot Nederlander, om kans te maken op een uitverkiezing voor Oranje. Het lijkt erop dat de stopper nu terug gaat keren in ons landje: FC Utrecht is met hem in onderhandeling. Douglas Franco Teixeira, zoals de gehele naam van de verdediger luidt, speelde tussen 2007 en 2013 in De Grolsch Veste bij de Tukkers. Na deze periode liet Twente hem transfervrij vertrekken naar het Russische Dinamo Moskou, hoewel de ploeg uit Enschede wel de mogelijkheid had om zijn contract te verlengen. Hierna vertrok Douglas richting de Turkse competitie en Trabzonspor en inmiddels staat hij onder contract bij het Portugese Sporting Portugal. Volgens de Franse media zijn de beleidsbepalers van FC Utrecht nu al een tijdje in onderhandeling met de kopsterke verdediger.





Spits Richairo Zivkovic werd in het afgelopen seizoen uitgeleend door Ajax aan FC Utrecht. Dat bleek echter geen onverdeeld succes en de aanvaller moest vooral in de tweede seizoenshelft regelmatig op de bank plaatsnemen in de Galgenwaard. Nu is hij akkoord gegaan met een transfervoorstel. Het Belgische medium Het Laatste Nieuws weet dat Zivkovic akkoord gegaan is met de transfervoorwaarden van KV Oostende. Deze ploeg uit de Jupiler Pro League dient alleen nog wel een dealtje te sluiten met de werkgever van de snelle centrumspits, Ajax. Daar is men nu over in onderhandeling en naar verluidt verlopen de gesprekken voorspoedig. Het gaat dus om een definitieve transfer en geen nieuwe uitleenbeurt.



Buitenland:

Naar goed gebruik wordt Manchester United al weer in verband gebracht met bijna alle voetballers ter wereld. Het lijkt er echter sterk op dat de Engelsen nu ook daadwerkelijk beet hebben: de Spaanse spits Alvaro Morata zou op maandag al richting de Engelse industriestad vliegen. Morata werd in de afgelopen transferzomer door Real Madrid gekocht van Juventus, maar in het Estadio Santiago Bernabéu moest hij het doen met een plekje achter de Franse centrumspits Karim Benzema. United wilde eerder zakendoen met Atlético Madrid omtrent Antoine Griezmann, maar die laatste blijft actief in het Vicente Calderón. Nu heeft coach José Mourinho Morata echter bijna binnen.