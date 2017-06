Ajax-fans hebben boodschap voor Ibrahimovic

Spits Zlatan Ibrahimovic is inmiddels vrijgegeven door Manchester United, dat zijn contract in Engeland niet wenste te verlengen. De Zweedse baltovenaar is transfervrij en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola heeft aangegeven dat hij in principe in Europa wil blijven voetballen. Dat is koren op de molen van wat enthousiaste Ajax-fans.



Een terugkeer van Ibrahimovic in de Johan Cruijff ArenA is natuurlijk zo goed als uitgesloten, door het hoge jaarloon dat de Zweed wenst te verdienen. Bovendien heeft Ajax net Klaas-Jan Huntelaar vast weten te leggen.





Oké, liever CR7 bij Ajax, maar met een return van de nu geblesseerde Zlatan kan ik zeker leven! Come home #Zlatan!#Ibrahimovic #Ajax — Hompiekurkie 🇳🇱 (@Hompiekurkie) June 9, 2017

Come back to Holland @Ibra_official Ajax is waiting for you! #ajax #Zlatan — Martine van Kuler (@MartinevKuler) June 9, 2017

Zlatan terug naar Ajax? pic.twitter.com/0rBnUnHvfZ — Jessy ツ (@JessyKnijn) June 9, 2017