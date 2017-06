'Janssen is gewoonweg dé spits van Oranje'

Spits Vincent Janssen heeft zeker geen gemakkelijk voetbaljaar achter de rug. Bij Tottenham Hotspur kwam hij immers maar weinig aan de bak en als hij speelde, wilde maar weinig lukken. Bij Oranje is Janssen echter eerste centrumaanvaller en het Algemeen Dagblad vindt dat niet meer of minder dan terecht.



Het medium schrijft: "Is Janssen de eerste spits van het Nederlands elftal? Volmondig ja. En dat was niet zo vanzelfsprekend na zijn moeizame jaar bij Spurs. Hoe vaak kon Robben hem niet inspelen, waarna Janssen al oog had voor de kaats. Hij benutte een penalty en haalde een ruime voldoende."



Over het al dan niet presteren van Memphis Depay stelt de krant: "Twee hakjes slechts in de eerste helft. En die waren allebei functioneel. Eén ervan leidde zelfs de 2-0 in. Op Memphis stond gisteren een vergrootglas: Robben had hem in de kleedkamer op zijn plek gezet na misbaar tegen Ivoorkust, assistent Ruud Gullit was met hem bezig geweest op de trainingen. Fascinerend toch: altijd denken coaches: ik 'raak' die jongen wel. Na rust werd Memphis slordiger en zag hij na zijn wissel invaller Quincy Promes scoren. Dat wordt nog een interessante concurrentiestrijd tussen die twee."