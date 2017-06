Officieel: Ajax-kandidaat Schmidt tekent in China

De Duitse oefenmeester Roger Schmidt werd genoemd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal en was even later in beeld bij Ajax als opvolger van Peter Bosz, die volgend seizoen voor de groep staat bij Borussia Dortmund. Schmidt kiest echter voor een dienstverband in de Chinese Super League.



Het Algemeen Dagblad schrijft: "Roger Schmidt heeft een nieuwe club gevonden. De Duitse voetbaltrainer gaat aan de slag in China bij Beijing Sinobo Guoan. De huidige nummer zeven uit de hoogste voetbalcompetitie in dat land meldt de komst van Schmidt op Twitter."



De krant gaat verder: "Schmidt werd de afgelopen week ook genoemd als kandidaat om Peter Bosz (die vertrok naar Borussia Dortmund) bij Ajax op te volgen. De oud-coach van Leverkusen en Red Bull Salzburg was eerder even bij de KNVB in beeld als nieuwe bondscoach. Schmidt werd in maart ontslagen bij Leverkusen, waar hij drie jaar lang als hoofdtrainer werkzaam was."





De clubleiding van #Ajax vond zijn speelstijl niet bij de club passen. Daar denken ze in China anders over. https://t.co/16FxnvSOlb — Freek Jansen (@FreekJansenVI) June 10, 2017