Advocaat: nu moeten we eerste worden in de poule

Het Nederlands elftal won op vrijdagavond gemakkelijk van Luxemburg in de Rotterdamse Kuip, maar zag het nationale elftal van Zweden winnen van Frankrijk. Dat brengt Oranje in een lastig parket, maar bondscoach Dick Advocaat ziet het allemaal positief in: hij gaat nu voor de eerste plek in de poule met Oranje.



In gesprek met De Telegraaf zegt de bondscoach: "Dit betekent dat we nu voor de eerste plaats moeten gaan." Wesley Sneijder vult de oefenmeester aan: "We zitten in een lastig parket om ons te plaatsen voor het WK, maar aan de andere kant ligt de weg naar de eerste plaats ook weer open. We hebben nog vier finales met de eerstvolgende wedstrijden als zwaarste."



De Kleine Generaal neemt het woord weer, ditmaal ten overstaan van het Algemeen Dagblad: "Nu gaan we ons richten op Frankrijk uit, een heel ander verhaal dan Luxemburg." Hij is blij met zijn rentree. "Ja, het is goed om terug te zijn. Dit is echt een fantastische baan hoor. En ik kan het weten."