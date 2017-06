'Feyenoord verkoopt Karsdorp en casht flink'

Het begint er dan toch op te lijken dat de Eredivisie-landskampioen Feyenoord te maken gaat krijgen met een belangrijke uitgaande transfer. Volgens het medium La Gazzetta dello Sport, dat doorgaans zeer betrouwbaar te noemen is, zijn Internazionale en de Rotterdammers namelijk dicht bij een akkoord.



De traditionele Serie A-topclub werd nog niet zo heel lang geleden overgenomen door vermogende Chinezen en heeft als gevolg daarvan een flink transferbudget tot zijn beschikking. De technische leiding van de Italianen zou al een tijdje in onderhandeling zijn met Feyenoord over de overstap van Karsdorp, Men zou elkaar bijna gevonden hebben in een transfersom van achttien miljoen euro, met daarbovenop nog een aantal bonussen. Volgens de roze sportkrant wordt de Feyenoorder de eerste aankoop van Luciano Spalletti, de nieuwe oefenmeester van Inter.



Ook AS Roma is overigens nog concreet in de markt voor Karsdorp, maar Inter heeft net wat meer financiële stootkracht en is dus duidelijk favoriet. Het nieuws rond de Feyenoorder houdt de Italiaanse voetbalfans in ieder geval bezig, zoals te zien op de voorpagina van de Gazzetta hieronder.