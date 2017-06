'Eredivisie-club in onderhandeling met Douglas'

Centrumverdediger Douglas deed het in zijn tijd in de Eredivisie bij FC Twente altijd erg goed en liet zich op een gegeven moment zelfs naturaliseren tot Nederlander, om kans te maken op een uitverkiezing voor Oranje. Het lijkt erop dat de stopper nu terug gaat keren in ons landje: FC Utrecht is met hem in onderhandeling.



Douglas Franco Teixeira, zoals de gehele naam van de verdediger luidt, speelde tussen 2007 en 2013 in De Grolsch Veste bij de Tukkers. Na deze periode liet Twente hem transfervrij vertrekken naar het Russische Dinamo Moskou, hoewel de ploeg uit Enschede wel de mogelijkheid had om zijn contract te verlengen. Hierna vertrok Douglas richting de Turkse competitie en Trabzonspor en inmiddels staat hij onder contract bij het Portugese Sporting Portugal.



Volgens de Franse media zijn de beleidsbepalers van FC Utrecht nu al een tijdje in onderhandeling met de kopsterke verdediger. Ook de Ligue 1-ploeg Angers zou echter nog in de race zijn. Het lijkt erop dat Douglas een keuze moet maken uit deze twee clubs, waarbij Utrecht een streepje voor zou hebben.