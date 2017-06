'Inter wil Ajacied hebben, maar heeft probleem'

De Italiaanse topclub Internazionale werd een tijdje geleden overgenomen door vermogende Chinezen en beschikt momenteel dus over ongelooflijk veel geld. Een gedeelte van het transferbudget van de Italianen zou richting Ajax kunnen zijn, maar de Nerazzurri hebben wel een probleempje met betrekking tot het aantal voetballers van buiten de EU.



Centrumverdediger Davinson Sánchez van Ajax staat er goed op bij de scouts in het Giuseppe Meazza-stadion, zo weet de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio. Inter wil echter ook zakendoen met OGC Nice en Dalbert Henrique richting modestad Milaan halen en dat levert een probleem op. De Italianen hebben immers te maken met een quotum voor spelers van buiten de Europese Unie en dat kan roet in het eten gooien.



Vertrekt Dalbert naar Inter, dan haakt men vermoedelijk af voor Sánchez. Komt er echter geen akkoord tussen de Italianen en de Fransen, dan is het opeens alleszins mogelijk dat de Colombiaanse verdediger van Ajax richting Milaan vertrekt. Ajax vraagt 25 miljoen euro voor zijn speler maar dat is an sich geen probleem voor Inter, alhoewel men wel rekening moet houden met Financial Fair Play.