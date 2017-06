'Traoré levert Chelsea bizarre transfersom op'

Aanvaller Bertrand Traoré toonde zich in het afgelopen seizoen ontzettend wisselvallig in de Johan Cruijff ArenA bij Ajax. Soms speelde de spits uit Burkina Faso best goed, maar vaker leek het allemaal net iets te nonchalant. De algemene verwachting is dat Traoré nu een transfer maakt en hoogstwaarschijnlijk levert hij Chelsea ontzettend veel geld op.



Het Engelse boulevardblad The Sun weet dat Traoré dicht bij een overstap naar West Ham United is. En de Hammers zouden meer dan twintig miljoen euro willen betalen voor de speler die zij zo graag willen hebben. De hierboven genoemde krant stelt dat Traoré bij Ajax indruk gemaakt heeft op de scouts van de Londenaren en nu zou West Ham zijn chequeboekje dus willen trekken.



Hiernaast wordt de gelegenheidsrechtsvoor in verband gebracht met clubs als Olympique Lyon, RB Leipzig en Schalke 04. De Hammer kunnen echter net wat meer betalen, door de hoge prijzen- en tv-gelden in de Engelse Premier League. Vraag een willekeurige Ajax-fan echter of je twintig miljoen euro zou moeten betalen voor Traoré en hij zegt geheid 'nee'.