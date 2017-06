'Club wijst openingsbod Feyenoord af: véél te laag'

Waar het bij Ajax een soort van alarmfase één is na het vertrek van coach Peter Bosz naar Borussia Dortmund, is het bij Feyenoord nog relatief stil. Technisch directeur schotelde spelers als Rick Karsdorp en Tonny Vilhena nieuwe contracten voor én bracht een bod uit op middenvelder Sofyan Amrabat. FC Utrecht heeft deze aanbieding echter afgewezen.



Het Algemeen Dagblad schrijft: "Feyenoord wil de 20-jarige middenvelder uit Huizen heel graag toevoegen aan de selectie omdat in het kampioensseizoen duidelijk is gebleken dat Marko Vejinovic en Renato Tapia niet de spelers zijn die de steunpilaren Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi kunnen vervangen. In de Kuip weten ze dat Amrabat, ondanks belangstelling van clubs uit gerenommeerde competities, maar één ding wil: naar Feyenoord. Het openingsbod van Van Geel, naar verluidt rond de twee miljoen euro, komt niet in de buurt van het bedrag dat eigenaar Frans van Seumeren en manager Jordy Zuidam voor ogen hebben."



De krant gaat verder: "Van Geel heeft de reputatie dat hij in eerste instantie laag inzet als hij spelers naar de Kuip wil halen. Maar hij kent de wensen van trainer Giovanni van Bronckhorst en de verwachting is dat beide clubs elkaar eerdaags ergens in het midden tegenkomen."