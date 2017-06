Stefan de Vrij is tevreden na de 5-0 overwinning van Oranje op Luxemburg. Volgens de centrale verdediger van SS Lazio is er vrijdagavond aan de eis voldaan.



"We hebben het uitstekend gedaan", zo liet de oud-Feyenoorder na afloop weten aan het Algemeen Dagblad. "We hanteerden een hoog tempo, maakten snel de doelpunten. We willen graag en beseffen wat er op het spel staat. Met 5-0 kunnen we blij zijn."



Oranje staat er nog niet lekker voor, maar De Vrij ziet nog volop perspectief na de zege van Zweden op Frankrijk. "Alles staat dicht bij elkaar, als we alles winnen halen we het WK. Of dat kan? Jawel, dat kan", aldus De Vrij, die na twee jaar absentie terugkeerde.



Vroeg in de wedstrijd botste De Vrij nog wel hard met de Luxemburger David Turpel. "Ach ja, een wond boven mijn oog. Het was een lekkere binnenkomer, maar ik zie alles nog."